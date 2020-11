Ilang barangay sa Cagayan, binaha sa pag-ulan, pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam

1 hour ago







Cagayan, Philippines – Nababahala na ang pamahalaang panlalawigan ng Cagayan kung kayat nagpadala na ng tatlong dumptrucks sa bayan ng Claveria para tumulong sakaling magsagawa ng rescue operation, dahil sa nakarating sa kanilang kalaaman na labing apat na barangay na ang hanggang tuhod na ang baha sa ilang araw nang walang tigil ang pagbuhos ng ulan sa boong rehiyong dos. Ayon kay Rueli Rapsing, head ng Task Force Lingkod Cagayan (TLFC) na nagpadala narin sila ng kanilang floating assets sa bayan ng Pamplona dahil din sa mga pagbaha at maging sa bayan ng Sanchez Mira. Habang tinututukan na rin sila sa iba pang mga bayan sa Cagayan na posibleng makakaranas din ng mga pagbaha at inabisuhan ang lahat ng mga opisyal na magsagawa na ng preemptive evacuation dahil sa patuloy na pagtaas ng lebel ng tubig sa ilog Cagayan. Habang nagsasagawa narin ng clearing operation sa nangyaring sa landslide sa Brgy. San Juan, Santa Praxedes. At nakarating na sa kanilang tanggapan dahil sa walang tigil ng pag-buhos ng ulan sa rehiyong dos ay patuloy na nagpapakawala ng tubig sa Magat Dam sa Isabela sa malapit na ito sa spiling level, kung saan ang ilog Cagayan ang nagsisilbing catch basin ng tubig mula sa dam at maging sa mga tubig ulan mula sa mga kabundukan sa mga kalapit na lalawigan. Samantala, ayon parin kay Joefrey Borromeo, PDRRMO officer na Apayao na nagkaroon din ng flashflood sa dahil sa malakas na pag buhos ng ulan sa Sta. Felomena sa Calanasan, Apayao. JUN C. FUENTES