Ilang establisimyento sa Navotas, ipinasara ni Mayor Toby

Inihain nina Cayetano, Taguig Rep. Lani Cayetano at kanilang mga kaalyado sa Kamara noong February 1, 2021, ang ‘10K Ayuda Bill.” Layunin nitong magkaloob sa bawat pamilyang Pinoy ng P10,000 o P1,500 sa bawat miyembro ng pamilya, na magagamit sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan o para makapagsimula ng kanilang sariling negosyo habang ang bansa ay naghihintay ng pangkalahatang rollout ng COVID-19 vaccination program. Pero ang bill ay hindi man lang tinalakay ng Kongreso at tinutulugan naman sa committee on social services na pinamumunuan ni Quezon City 5th District Rep. Alfred Vargas. Sa pahayag ngayong Miyerkoles, hinikayat ni Sen. Go si Presidente Rodrigo Duterte at ang concerned national government agencies na magbigay ng karagdagang ayuda sa mahihirap na pamilyang Pinoy sa pamamagitan ng expanded Social Amelioration Program (ESAP). Sinabi ni Go na kailangang tulungan ng ahensya ng gobyerno ang mahihirap na Pinoy para malagpasan ang paghihirap na sanhi ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19. Ayon pa kay Go, kailangang magtulungan ang gobyerno para mapunuan ang pangangailangan ng mga pamilyang Filipino na apektado ng patuloy na paglala ng pandemya, pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Natuwa naman si Cayetano sa naging statement ni Go sa pagsabing ito’y “very significant” dahil ang senador ang siyang “eyes and ears” ng Presidente. “Sana makiramdam ang Congress and we convert into a committee on the whole or in any way that we can, kung kailangang humingi ng special session, para ipasa ‘to. Ginawa natin nu’ng Bayanihan 1 ‘yan, ginawa natin nu’ng Bayanihan 2, there’s no reason why we can’t do it again,” giit ni Cayetano sa inauguration ng bagong isolation facility sa Pateros. Ang Tarlac City Sangguniang Panlungsod ay nag-isyu rin ng resolution na nagsasabing ang 10K Ayuda Bill ay malaking tulong sa bawat Pinoy na mabibigyan ng ayuda, dahil sa matinding apekto ng pandemya, economic setbacks at paghihirap mula pa 2020. Ang resolution ay pinirmahan ni Vice Mayor Genaro Mendoza at ng lahat ng 12 Sangguniang Panglungsod members. Sinabi naman ng Sangguniang Bayan ng Alburquerque, Bohol na ang pagpasa sa 10K Ayuda Bill “would greatly benefit our countrymen who have been extremely affected by the COVID-19 pandemic.” Ang resolution ay pirmado ni Vice Mayor Alexis Fernan Simeon at ng lahat ng 10 Sangguniang Bayan members. Ang dalawang resolusyon ay ipadadala sa Kamara at Senado. RNT