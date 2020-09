Inisyatibo vs COVID-19 paiigtingin ni Cascolan

Manila, Philippines – Nagdulot ng pangamba at takot sa mga residente ang pagkalat ng mga gamit nang “rapid test kits” sa kalsada malapit sa Trabajo Market sa Sampaloc, Maynila kagabi. Agad namang pinalinis ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso sa mga tauhan ng Department of Public Safety ang mga nagkalat na rapid test kit sa kanto ng M. Dela Fuente at Loyola Streets sa Sampaloc. Base sa CCTV footages mula sa Barangay 453, ang mga rapid test kits ay mula sa babaeng “scavenger” na may dala-dalang mga basura sa kanyang sidecar. Lingid sa kaalaman ng babae na isa sa mga sakong dala nito ang nabutas, lumusot ang mga gamit nang rapid test kit at kumalat sa nasabing lugar. Nagpahayag naman ang lokal na pamahalaang Lungsod ng Maynila sa pamamagitan ng DPS na aalamin nila kung saan nanggaling ang mga naturang rapid test kit. Anila, ang mga ganitong bagay ay maituturing na “hazardous waste” na may kinakailangang proseso ng disposal at hindi basta-basta itinatapon. Samantala, pinaalalahanan ni Department of Environment and Natural Resources Undersecretary for Solid Waste Management and Local Government Units Concerns Benny Antiporda na may tamang proseso sa tamang pagtatapon ng mga hazardous waste. Aniya, mailagay lang ang mga ito sa tamang lugar o sisidlan kung saan may tamang “labelling” o “color coding” partikular na ang kulay dilaw na plastik bag upang malaman na hazardous waste ito. “Kapag inilagay ninyo sa isang lalagyan ang mga hazardous waste, lagyan na lang ng proper labelling. ‘Yung proper labelling na ‘yan ay napakalaking tulong na ‘yan doon po sa mga taong magdi-dispose niyan and at the same time ‘yung ating mga basurero,” paliwanag ni Antiporda. Giit pa ng opisyal, isa ito sa mga dahilan kaya’t pinipigilan nila ang mga illegal scavenger ngayong panahon ng COVID-19 dahil maging sa mga sanitary landfill kung saan itinatapon ang mga basura ay mahigpit na ipinagbabawal ang mga basurero at “kalaykay boys” dahil delikado at maaari silang mapahamak. Tiniyak naman ni Antiporda na makikipagtulungan sila sa lahat ng LGUs partikular na sa Lungsod ng Maynila hinggil sa naganap na insidente. Nagbabala rin ito na maaaring maharap sa pagkakakulong at pagmulta ang sinomang mapatutunayan sa maling pagtatapon ng mga hazardous waste na maaaring makaapekto sa kalusugan ng publiko. JAY REYES