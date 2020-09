ITCZ magdadala ng pag-ulan at pagkidlat sa Vis-Min

3 mins ago







Manila, Philippines – Magdadala ng pag-ulan at pagkidlat ang intertropical convergence zone (ITCZ) sa Western Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA).

Magkakaroon ng pagkidlat at panaka-nakang pag-ulan sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, at sa buong Mindanao.

Samantala, patuloy na makararanas ang Metro Manila ng maalinsangang panahon sa umaga at tyansa ng pag-ulan sa gabi dala ng localized thunderstorms.

Pinapanatiling alerto ang bansa sa posibleng flash floods or landslides bunsod ng severe thunderstorm activity.

Ayon din sa PAGASA, patuloy na mararanasan ang pag-ulan at pagkidlat sa Iloilo City at Bacolod City sa bukas, Miyerkoles, Setyembre 9 habang sa Cebu City at Tacloban City naman hanggang Huwebes, Setyembre 10.

Magiging maulan din na may kasamang pagkidlat sa Cagayan de Oro City, Valencia City, Davao City, at Zamboanga City hanggang Biyernes, Setyembre 11.

Pinapayuhan din ang mga maliliit na sasakyang pangdagat na mag-ingat sa bahagya hanggang sa malalakas na pag-alon dala ng panahon.RNT/ELM