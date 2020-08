Jane de Leon, nalungkot sa pagpapahinto ng shooting ng ‘Darna!’

4 hours ago







Manila, Philippines – Usap-usapan sa ngayon ang pag-postpone ng Star Cinema sa pagpapalabas ng kontrobersiyal na ‘Darna’. Ang sabi, sa ngayon ay umaabot na sa P140M ang nagagastos dito lalo at sinimulan ito ni Angel Locsin hanggang sa nag-back out siya for health reasons. Nakapag-shoot na rin ang second choice na si Liza Soberano na kinalaunan ay umatras din dahil sa kanyang finger injury. Sa huli ay si Jane de Leon na nga ang napili pagkatapos ng mahabang audition ngunit mukhang mapupurnada pa dahil nag-announce na ang Star Cinema na hindi na muna nila itutuloy ang shooting dahil sa Covid 19 pandemic. Hindi naman maiwasan na malungkot si Jane sa balita ngunit naiintindihan naman niya ang desisyon ng management. “I’m deeply saddened by the postponement of the Darna project. “However, safety comes first as always. Thank you so much for the support and understanding. Let’s pray for everyone’s safety. God Bless!,” sabi pa ni Jane. Fact is, marami talaga ang nag-aabang sa pelikulang ‘Darna’ ngunit dahil sa unfortunate incident na nangyayari ngayon sa buong mundo ay right decision talaga na i-postpone muna ang project. Joey Sarmiento