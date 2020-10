Japan, namigay ng 450 tonelada bigas sa Taal victims

Manila, Philippines – Namigay kamakailan ang bansang Japan ng ayudang 425 tonelada o nasa 21,250 kabang bigas sa mga biktima ng sumabog na bulkang Taal nitong Enero 2020. “Hindi naming pwedeng pabayaan ang mga biktima ng bulkan kahat nasa gitna pa tayo ng pandemic,” pahayag ni Japanese Ambassador Koji Haneda. Tinanggap ang donasyong bigas nitong Oktubre 26 mismo sa Batangas nina National Food Authority Administrator Judy Carol Dansal, Department of Social Welfare and Development Bureau Director Emmanuel Privado, and Batangas Provincial Administrator Levi Dimaunahan mula kay Japan Embassy economic minister Nakata Masahiro na nagsabing ibinigay ang ayuda ng Japan Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries (MAFF) . Paiwanag ni Haneda, bahagi umano ang pamimigay ng ayuda sa mga biktima ng kalamidad ng programang ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR). Isang panrehiyong programa ang APTERR na binuo ng ASEAN, Japan, South Korea at China nagsimula pa noong 2002. Kaugnay nito, namahagi rin ang Japan ng ayudang 560 tonelada bigas sa mga biktima ng mga bagyong Ineng sa Ilocos at Jenny sa Pangasinan nitong nakaraang taon. RNT