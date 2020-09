Jasmine Curtis-Smith, baliw sa pag-ibig!

Manila, Philippines – Inoobliga ng Commission on Audit ang Senado na magsumite ng kumpletong transaksyong pinansyal na nabigo nitong iulat magmula pa noong 2015. Ayon sa COA, nilalaman ang obligasyong buong pag-uulat ng Section 106 ng General Provisions of the General Appropriations Act for FY 2019 na tinawag na Transparency Seal para masiguro umano na bukas sa publiko ang transaksyon at matukoy ang sinomang may responsibilidad sa anomang maling paggamit ng pondo ng anomang ahensya ng pamahalaan, kasama ang Senado. Ginawa ng COA ang pag-oobliga sa Senado makaraan nitong matagpuan na hindi kumpleto ang ulat nito maging sa taong 2019 sa sarili nitong website. Ayon pa sa COA, responsibilidad umano ng namumuno ng ahensya o web administrator o katulad ng mga ito ang paglalabas o pag-uulat ng buong transaksyon. Sinabi ng COA na wala umano ang mga sumusunod: Mga aprubadong badyet at kaukulang target, pagbabago na naaayon sa pangkalahatan at partikular na probisyon ng GAA, taunang plano at kontrata sa mga nanalong kontraktor sa mga suplay at consultant at estado ng implementasyon, pagtatasa at paglalagom sa mga ulat kaugnay ng mga programa at proyekto. Sinabi rin ng COA na nabigo ang Senate Bids and Awards Committee na ihanda ang mga dokumentong kailangan sa pagbili o pagkuha ng mga suplay at serbisyo at isumite ang mga ito sa Government Procurement Policy Board ayon sa itinatakda ng Republic Act No. 9184 or the Government Procurement Reform Act. Gayundin na nagkaroon ng mga labis-labis na cash advance sa mga Special Disbursing Officer na nagresulta ng mga refund na nagkakahalaga ng P2,209,178.20 na bumubuo ng 20 hanggang 62 porsyento ng mga cash advance para sa iba’t ibang layunin. Kung mananatili umano ang ganitong sistema, posible umanong mauwi ito sa korapsyon o pagnanakaw sa pondong bayan. Nagkaroon din umano ng kabiguang likidahin ang halagang P1.75 milyon sa cash advances at labag umano ito sa COA Circular No. 970002. Kaugnay nito, isinisi ng Senado sa media ang kabiguan nitong tumupad sa itinatadhana ng Transparency Seal. Hindi umano gaaanong gagap ng mediamen ang Senado na punom-puno ng pulitika at may kakaibang katangian sa pagpapatakbo nito na dahilan din ng komplikadong pagsunod sa Transparency Seal. Dito na umano nagkakaroon ang mediamen ng maling interpretasyon sa mga pag-uulat ng Senado sa COA. RNT