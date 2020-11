JC, MLM Company of the Year sa Asia Leaders Awards

Manila, Philippines – Muling kinalampag ng mga grupo ng mga health care worker ang gobyerno dahil sa kabiguang maibigay ang kanilang hazard pay at special risk allowance ngayong panahon ng pandemya.

Kasabay nito ang pagsasagawa ng Black Friday protest ng nasabing grupo sa labas ng Black Friday protest sa Philippine General Hospital o PGH sa Taft Avenue sa Maynila.

Kabilang sa mga nasa protesta ay mga miyemro ng ALL U.P. WORKERS UNION- MANILA at FILIPINO NURSES UNITED na pawang mga nakasuot ng itimk na damit.

Bitbit din nila ang banner kung saan nakasaad ang kanilang mga saloobin at hinaing.

May sticker din na nakadikit sa kanilang suot na faceshiled na may katagang “demoted, malungkot, umasa, pagod, galit at iba pa” na kanila umanong kasalukuyang nararamdaman dahil sa tila pagbalewala sa kanila.

Hinaing ng mga ito na apektado sila sa hindi pagkakaloob ng COVID- 19 Hazard Pay at SRA, at delayed na sahod ang mga government at private health workers gaya ng nurses at mga doktor kaya hinahanap nila ang pondong inilaan para sa kanila ngayong panahon ng pandemya.

Inaalmahan din nila ang hindi pagpapatupad o non-implementation ng SG15 at umano’y demotion sa government nurses.

May mga pulis namang nakabantay habang isinasagawa ang rally upang matiyak na walang kagulohang magaganap at maipatupad ang health protocol. Jocelyn Tabangcura-Domenden/Jhun Mabanag