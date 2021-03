Jennie ng Blackpink, puma-pag-ibig kay G Dragon!

Seoul, South Korea-Mukhang uso na sa South Korea ang pag-iibigan sa tunay na buhay ng mga showbiz idols. Bukod kina Hyu Bin at Son Ye Jin ng seryeng “Crash Landing On You” na nag-iibigan na ngayon, sina Jennie ng BlackPink at si G Dragon ng boyband na Big Bang ay may relasyon na rin. Ang balita nga sa South Korea ay isang taon nang may lihim na relasyon sina Jennie at G-Dragon. Alam ng management agency nilang YG Entertainment ang relasyon na ‘yon pero inililihim nila para ‘di mapagbintangang naggagamitan lang sila para magtuluy-tuloy ang kasikatan ng mga banda nila. Napilitan na lang ang management company nila na aminin ang relasyon ng dalawa dahil naglabas ang isang South Korean media outlet ng litrato nina Jennie at G-Dragon na magkasama. SI Jennie ay 24 years old at si G-Dragon ay 32. ‘Di-hamak na mas sikat ang Blackpink ni Jennie kesa sa Big Bang band ni G-Dragon. Ang Blackpink nga ang itinuturing na pinakasikat na all-girl band sa mundo. Nagagawa nina Jennie at G-Dragon na magkita nang lihim sa penthouse ng huli sa isang luxury high-rise apartment building sa Hannam district sa Seoul. Mismong ang manager pa umano ni Jennie ang naghahatid kay Jennie sa penthouse unit para mailihim sa iba ang pagkikita ng dalawa. Pero natiyempuhan nga sila ng photographer ng isang media outlet na makunan ng litrato na magkasama sa isang kotse at lumabas sa gate ng apartment building. Wala namang lumabas na reaction mula sa fans ng Blackpink na ayaw na nila si Jennie dahil sa paglilihim nito na may boyfriend na pala siya. Danny Vibas