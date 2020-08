Kagawad niratrat habang nasa YCAP, dedbol

Manila, Philippines – Hindi na kailangan pang bumaba sa mga bayan ng Benguet ang mga matatanda at mga may sakit sa kidney para magpa-dialysis. Ito ang inihayag ni Benguet caretaker at ACT-CIS Cong. Eric Yap dahil iikot na sa mga kabundukan ng Benguet ang dialysis center sa loob ng mga bus. “Marami kasing matatanda roon na hindi na kayang bumiyahe papunta sa bayan para magpa-dialysis, kaya naisip ko na dalhin na lang ang dialysis centers sa kanilang mga barangay,” ayon kay Cong. Eric Yap, na chairman din ng appropriations committee. Ayon kay Cong. Yap, bibili siya ng ilang bus na iko-convert sa mga clinic na lalagyan ng tatlo hanggang apat na dialysis machines ang bawat bus. Dagdag pa ni Yap, “iikot sa bara-barangay araw-araw ang mga bus na ito para maserbisyuhan ang mga nangangailangan ng dialysis.” Ayon sa National Kidney and Transplant Institute, isang Filipino bawat oras ang nakararanas ng kidney failure. RNT