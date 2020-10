Kagustuhan ng mga Pinoy na sumali sa contact tracing lubhang mataas – SWS

Manila, Philippines- Inihayag ng Department of National Defense na tutulong ito sa pagbuo ng national identification system ng bansa sa pamamagitan ng pag-transport ng registration kits sa mga target na 32 provincial offices ng Philippines Statistics Authority sa mga darating na linggo. Ito’y makaraang aprubahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang kahilinga ni Acting National Economic and Development Authority Secretary Karl Kendrick Chua na tulong mula sa Armed Forces of the Philippines para sa paglilipat ng may 4,000 registration kits sa 655 lungsod at munisipalidad sa mga target na lalawigan. Layunin ng NEDA at PSA na pabilisin ang pagpapatupad ng PhilSys sa buong bansa at makapagparehistro ng mahigit 5 milyong household heads mula sa mahihirap na pamilya sa katapusan ng 2020. “The National ID System shall enable a more efficient system to implement social assistance programs as well as humanitarian assistance and disaster relief operations in times of emergencies,” DND spokesperson Arsenio Andolong said in a statement. Nabatid na dahil nanatili ang ilang restrictions sa mga travel sa pamamagitan ng land, air at sea bunsod ng COVID-19, tutulong ang AFP sa pag-transport ng registration kits sa mga lalawigan nang naaayon sa biosafety protocols. Nakatakda ang delivery bago ang gagawing pagsasanay para sa operation ng PhilSys registration. Ang registration kits na binubuo ng iba’t ibang equipment at photo booth kit ay gagamitin sa PhilSys registration Step 2 sa pagkuha ng biometric information ng aplikante sa registration center. Ang pagbuo ng national ID system ay naaayon sa implementasyon ng Republic Act 11055 o Philippine Identification System Act na pangungunahan ng PSA. RNT