Kapamilya sexy actor, nilayasan ng ex dahil unli kung magalit at magmura!

True ang nirereklamo ng mga naging ex ng Kapamilya sexy actor na literal na sobrang ikli ng kanyang pasensiya kaya madali siyang magalit at madali ring nakakapagmura.

Kuwento pa nga ng kanyang huling ex, nang minsan daw na nagtalo sila dahil lang sa pinanood nila sa Netflix ay bigla na lang daw pinaharurot ng aktor ang kanyang sasakyan at pinakain si ex ng unli na mura.

Dagdag na kwento pa ng ex, magaling sanang makipag-L to L ang aktor gaya ng kanyang ginawa sa kissing scene nila ng may katandaan nang aktres ngunit dahil sa kanyang ugali ay talagang goodbye Dalisay ang drama ni ex.