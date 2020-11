Kauna-unahang AI-Powered news anchor ng South Korea mukhang totoo!

Manila, Philippines-Hindi pinahintulutan ng Commission on Audit ang panibagong P153.13 milyong tax credit certificates na inisyu ng Department of Finance sa pamamagitan ng pekeng garment at textile companies. Ito’y bilang bahagi umano ng patuloy na crackdown ng COA sa illegal tax perks na ipinagkakaloob sa loob ng mahigit isang dekada. Ayon sa DOF, sumulat noong nakaraang buwan ang COA kay Finance Sec. Carlos Dominguez III para ipabatid na nag-isyu ang ahensya ng bagong notices of disallowance sa TCCs na nakuha ng Capital-Roll Knit Corp., Primeknit Manufacturing Corp., Tai-Cheng Integrated Resource Inc. at Uni-Glory’s Knitting Corp. Hanggang noong buwan ng Oktubre, nakapag-isyu na ang COA ng kabuuang P759.12 milyon notices of disallowance sa mga nabanggit na kompanya na nakakuha ng TCCs mula sa One-Stop-Shop Inter-Agency Tax Credit and Duty Drawback Center (OSS) ng DOF mula 2008 hanggang 2012. Idinagdag pa ng DOF na natuklasan ng COA na ang Miskhu Industrial Corp. at Universal Pacific Knitting Mills Inc. ay naisyuhan ng illegal TCCs na nagkakahalaga ng P31.17M noong 2009 at P28.33M noong 2008. Sa kabuuan, umabot sa P816.6M ang halaga ng disallowed TCCs sa anim na nabanggit na mga kompanya. Ang TCCs ay refunds na nakukuha ng exporters bilang incentive para sa import duties na kanilang binayaran sa imported raw materials. Sa halip na cash refund, nag-iisyu ang gobyerno ng TCCs na maaaring magamit ng mga kompanya sa pagbabayad ng iba pa nilang obligasyon sa buwis. RNT