Kelot, tiklo sa baril

1 hour ago







Ilocos Sur, Philippines – Kulong ang isang 52-anyos na lalaki matapos salakayin ng mga awtoridad ang bahay niya sa Brgy. Anonang Menor, Caoayan ng lalawigang ito kahapon ng umaga at makumpiska ang itinatago niyang baril. Kinilala ng Caoayan Police ang suspek na si Ondrado Teneza Queypo, may asawa, isang magsasaka. Ang bahay ng suspek ay sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng Caoayan Municipal Police Station (lead unit) at 1st ISPMFC sa bisa ng isang search warrant na may petsang October 27, 2020. Nakumpiska mula sa bahay ng suspek ang isang cal. 38 pistol na walang bala. Ang suspek at ang nakumpiskang baril ay nasa kustodya ngayon ng Caoayan MPS. Kasong paglabag sa RA 10591 ang kahaharapin ni Queypo. Rolando S. Gamoso