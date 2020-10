Klase sa Maynila sa Oktubre 31 kanselado – Mayor Isko

Manila, Philippines – Hinimok ni Albay representativeang Korte Suprema na may pangangailangan para magpalabas na ito ng Temporary Restraining Order(TRO) laban sa kinukuwestiyong Anti-terror Act (ATA) sa harap na rin ng nagaganap na red-tagging sa mga mambabatas at celebrities.

Ang apela sa SC ay ginawa ni Lagman sa harap na rin ng pagtukoy ni National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) spokesperson Lt. Gen. Antonio Parlade Jr sa Makabayan bloc ng Kamara bilang mga terorista kung saan inamin nito na ang Makabayan Bloc maging si dating Bayan Muna Partylist Rep Neri Colmenares ay isinasailalim ngayon sa kanilang surveillance dahil sa pagiging bahagi ng communist group.

“The enactment and effectivity of the ATA have emboldened military officials like Lt. Gen. Antonio Parlade to label activist lawmakers of the Makabayan Bloc as ‘terrorists’ for allegedly being card-bearing members of the Communist Party of the Philippines (CPP).

“Granting that the six Makabayan representatives are affiliated with CPP, Parlade forgets that membership in the CPP is legal after the Anti-Subversion Law was repealed in 1992 or 28 years ago,” pahayag ni Lagman.



Ayon kay Lagman, na isa sa 37 petitioners na kumuwestiyon sa SC ng legalidad ng ATA, na mas lalong maisasantabi ang human rights ng mga mambabatas at mga celebreties at lalong lalala ang red tagging sakaling umiral ang ATA.

“The persecution and execution of human rights advocates and defenders will intensify if the implementation of the constitutionally infirm law is not restrained pending final adjudication of the 37 petitions. Among the latest victims of extrajudicial killings are human rights activists Zara Alvarez and Randall Echanis,” dagdag pa ng mambabatas.

Maliban kay Lagman ay una na ring binatikos nina House Minority Leader Joseph Stephen Paduano at House Speaker Lord Allan Velasco ang red-tagging remarks na ginagawa ni Parlade sa Makabayan Bloc.

"We may not agree with them on certain issues, but be mindful that these lawmakers are duly elected representatives of the people, and implicating them on issues that have yet to be substantiated is uncalled for. I hope he will refrain from issuing unrestrained statements that also carry serious repercussions," pahayag ni Velasco.