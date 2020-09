Koko sa quarantine breach probe: Kung walang ebidensya, walang iimbestigahan

Manila, Philippines – Philippines-Nagbabala ang isang opisyal ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ang lugar na pagtatayuan ng P740 bilyong halaga ng domestic at international airport sa lalawigan ng Bulacan ay lapitin sa mga pagyanig at pagguho ng lupa. Sa pagdinig ng Senate public services committee, sinabi ni Phivolcs Director Dr. Renato Solidum, prone sa ground shaking at liquefaction ang lugar na pagtatayuan ng “New Manila International Airport’ ng San Miguel Aerocity Inc., subsidiary ng San Miguel Corporation, datapwat malayo ito sa anomang fault system. Batay sa United States Geological Survey, nagaganap ang liquefaction kapag ang “loosely packed, water-logged sediments” na malapit sa ground surface ay nawawalan ng lakas para labanan ang malalakas na pagyanig ng lupa. Gayunman, sinabi ni Solidum na posibleng maiwasan ang naturang panganib kung ang itatayong airport ay may naaayong disenyo at konstruksyon. Bukod sa pagyanig, ibinabala rin ni Solidum ang pagbaha sa naturang lugar na matagal nang inilalatag ng environmental groups. Nauna rito, sinabi ng SMC na nakatakda silang magtayo ng multibillion pero flood control program para mapagaan ang taunang pagbaha sa Bulacan sa sandaling matanggap nila ang go signal para simulan ang proyekto. Ayon kay Melissa Encanto-Tagarda, head ng government relations ng SMC, kumuha sila ng foreign partners na eksperto sa airport construction at safety designs. RNT