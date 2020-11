Komisyon ng PITC sa pagbili ng COVID-19 vaccine, pinatatanggal ni Recto

2 hours ago







Manila, Philippines – Kung itatalaga ang Philippine International Trading Corporation (PITC) ng Department of Trade and Industry (DTI) bilang tagabili ng bakuna laban sa COVID-19, dapat tanggalin ng ahensiya ang customary 1 hanggang 4 porsiyentong service fee, ayon kay Senate President Pro-Tempore Ralph Recto.

Sa pahayag, sinabi ni Recto na hindi panahon ngayon na kumita ang ahensya sa pandemya dahil may ilang pribadong kompanya ang nag-aalis ng bayarin o hindi pinababayaran ang interest, dapat iwasan ng isang ahensiya ng pamahalaan na maakusahan ng disaster profiteering.

Sumisingil ang PITC ng komisyon hanggang apat na porsiyento sa mga proyekto na may total contract price (TCP) na P25 milyon at pababa, at isang porsiyento para sa proyekto na aabot sa P700 milyong pataas.

“It could potentially earn hundreds of millions in commission for what is essentially an easy “pasabuy” gig,” ayon kay Recto.

Sinabi ni Recto na malaki ang matitipid ng pamahalaan na lubha nang kinakapos sa pondo at tadtad ng utang, kung tatanggalin ang middleman charges, para magamit na sumagip ng buhay at kabuhayan.

“Saan aabot, halimbawa, ang P100 million na service fee? Libo-libong PPE para sa ospital, milyon-milyong modules para sa mga paaralan,” paliwanag ni Recto.

Sa inaasahang government-to-government transaction, malaki ang matitipid pero hindi mangyayari ito sa isang ahensiya ng pamahalaan sa bahagi ng Pilipinas na mayroong add-on.

“I have no doubt that the PITC will agree to this proposal, more so the four Cabinet members on its 11-person Board – the secretaries of DTI, DENR, DA and NEDA. They are good people.”

Aniya, kung nagboboluntaryo ang mamamayan at mga kompanya sa kanilang serbisyo, kagamitan at pasilidad nang libre, dapat gawin din ito ng isang korporasyon ng pamahalaan at walang pagpipilian kundi sundin ang halimbawa ng Bayanihan.

“The “no commission” rule can be written as a Special Provision in the General Appropriations Act for 2021, which I am sure will pass muster in the Senate, concurred by the House, and risks no veto from the President,” ayon sa senador. Ernie Reyes