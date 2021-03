Konbersyon ng Russian tourist visas sa work visas, pinag-uusapan pa – DOLE

Manila, Philippines – Lalo pang tumaas ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID na naitala ngayong araw ng Department of Health (DOH).

Batay sa datos ng DOH, umabot sa 3,439 ang nadagdag ngayon sa kaso na may kabuuang 591,138.

Umabot naman sa 535,350 ang recoveries dahil sa bagong 160 na gumaling sa nakamamatay na sakit.

Habang 12,465 naman ang kabuuan ng mga namatay sa COVID-19 matapos na madagdagan pa ng 42 pumanaw ngayong araw.

Sumirit din ang aktibong kaso sa 43,323 kung saan 95.7 % ang mild at asymptomatic na kaso.

Sa pagtaas ng kaso sa ilang lugar sa Metro Manila, nakadagdag dito ang nagsulputang mga variant tulad ng South African at UK variant kaya naman gumagawa ngayon ang DOH kasama ang ilang mga local government unit na may mataas na kaso ng COVID-19 ng mga hakbangin upang mapigilan ang lalo pang pagtaas ng kaso at pagkalat ng virus sa bansa. Jocelyn Tabangcura-Domenden