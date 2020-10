Korte ‘di nagpabaya sa kaso ni Nasino – CJ Peralta

Manila, Philippines- Inihayag ng Department of Tourism na inatsan ng Board ang Philippine Retirement Authority na suspendihin ang pag-iisyu ng special retirees residence visa bunsod ng pagkabinbin ng amyenda sa mga polisiya sa edad at visa deposit requirements. Ito’y makaraang kwestyunin ng ilang mambabatas ang polisiya ng PRA na pumapayag sa mga dayuhan na may edad 35 hanggang 49 pataas na magretiro sa Pilipinas dahil sa implikasyon nito sa pambansang seguridad ng bansa dahil karamihan sa mga retirees na nasa bracket na ito ay Chinese nationals. Sa PRA Board of Trustees meeting ngayong Biyernes, inatasan ang PRA na rebisahin ang mga polisiya nito sa age bracket, doller deposit requirements at conversion ng mga deposit na ito bilang allowable investments. Inaasahang ipatutupad ng PRA ang enhanced program na regular na pag-monitor sa profile at activities ng active SRRV holders sa pakikipagtulungan ng iba pang ahensya, tulad ng Bureau of Immigration, Department of Justice, at Department of Labor and Employment. Ito rin ang naatasang makipag-coordinate sa Tourism Promotions Board para gumawa at magrebisa sa marketing at product development plants ng PRA at magsakatuparan ng retirement program nito sa ibang mga bansa. Mananatili umanong suspendido ang pagtanggap at pagproseso ng aplikasyon para makasama sa SRRV program gayundin sa pag-iisyu ng special visas hanggang sa makatupad ang PRA sa mga nabanggit na direktiba. Muling magpupulong ang Board sa Nobyember 6, 2020 para talakayin ang mga kinakailangang reporma sa polisiya. RNT