Kritiko ng P16B brgy. dev’t program niresbakan ni Esperon

Ang ‘Frontline Pilipinas’ ang pinakabagong news program ng TV5 at OnePH na maghahatid sa publiko ng balita mula sa loob at labas ng bansa.

Ito ay una nang mapapanood sa Oktubre 5, 2020 at makakasama ni Raffy sina Cheryl Cosim, Luchi Cruz-Valdes, Ed Lingao, at Lourd De Veyra.

“In my 20 years of experience, alam ko na hindi ako iniiwan ng aking mga followers and that’s for sure,” sabi pa ni Idol Raffy.

Si Cheryl naman ay ilang dekada na rin sa industriya ng broadcasting. Si Luchi ay kilala sa galing maglahad at maglabas ng kwento at katotohanan mula sa kanyang mga kapanayam.

Ang shout out ng ‘Frontline Pilipinas’ ay ang linyang “maasahang kasangga sa pagbabalita, boses ng may alam at may pakialam at balita’t impormasyong dapat malaman”.