Kumbersiyon ng textbook sa e-books, iba pang digital format, isusulong ni Lapid

1 hour ago







Manila, Philippines – Naghain ng isang panukalang batas si Senador Manuel “Lito” Lapid na may layunin ng amyendahan ang Republic Act No. 8047 o ang “Book Publishing Industry Development Act,” upang gawing e-book at iba pang digital format ang lahat ng textbook sa pampubliko paaralan.

Sa pahayag, sinabi ni Lapid na sakaling maisabatas ang panukala, aatasan nito ang mga publisher na kalahok sa Public School Textbooks Program na payagan ang scanning o kumbersiyon sa e-Book at iba pang format ang inaprubahang textbooks.

Ayon kay Lapid, ipinanukala ang amendments sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon sa public school na limitado ang bilang ng libro kaya napipilitan ang mag-aaral na makihati o manghiram sa isa’t isa.

Katunayan aniya, kahit sa kasalukuyang blended learning set-up, naghihiraman ang mga mag-aaral dahil kapos ang printed modules.

“Batid ko na matagal ng problema sa ating mga pampublikong paaralan ang kakulangan sa mga libro at ngayon sa mga module. Mula noon hanggang ngayon, hindi naging 1:1 ang ratio ng pamimigay ng libro o module sa ating mga mag-aaral. Sa panahong ito na delikado ang paglaganap ng COVID-19 virus, mas mainam kung maisalin na lamang sa e-books o digital format ang mga libro para ligtas ang bawat estudyante at magagamit nila ito gaano man nila kadalas kailanganin nang hindi nagmamadali dahil may iba pa silang kaklase na kailangang manghiram ng module o libro,” paliwanag ni Lapid.

Tinukoy pa ni Lapid na kahit prayoridad ng pamahalaan na maglaan ng pondo sa ganitong problem ng printing, publishing at distribusyon ng learning modules at textbook, mahalaga din na magsagawa ng inisyatiba ang pamahalaan sa paggamit ng teknolohiya at pagbabago upang punan ang kakulangan.

Pinakamagandang halimbawa ng naturang teknolohiya at digitalization ng textbook at modules bilang electronic copies o e-books at iba pang uri ng digital formats.

Kapag naisalin ang textbooks at modules sa digital format, mabibigyan ng oportunidad ang mga mag-aaral na magkaroon ng access sa mga librong ito nang hindi na kailangan pang manghiram mula sa library o sa ibang estudyante o maghintay ng kanyang pagkakataon na makahiram ng libro o module.

“Alam natin ang totoong kalagayan ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan na karaniwan ay mula sa mahihirap na pamilya. Umaasa lamang sila sa libreng libro o module na mula sa kanilang mga paaralan. Gayunpaman, hindi ito dapat maging dahilan para hindi sila magkaroon ng pagkakataon na magbasa at gumamit ng mga libro na makatutulong ng malaki sa kanilang pag-aaral. Kung wala pang sapat na budget ang ating gobyerno para sa pagbili ng maraming supply ng libro o magpa-print ng sapat na dami ng module, mas mainam na isalin na lang muna ito sa digital copy para hindi naman mahuhuli ang mga mag-aaral natin at magagamit nila ito gaano katagal at kadalas man nila gustuhin,” giit ni Lapid.

Kailangan sumunod sa Republic Act No. 8293 or the “Intellectual Property Code of the Philippines, ang implementasyon ng scanning o kumbersiyon upang maprotektahan ang intellectual property rights ng awtor at publisher ng textbook.

Nakatakda rin sa panukala na ibibigay lamang ang kopya ng e-book o iba pang digital platform sa lahat ng public school students sa pamamaraan na angkop at reasonable na itatakda ng Department of Education (DepEd). Ernie Reyes