Lahat ng LSI makauuwi bago mag-Pasko – Malakanyang

Manila, Philippines – Matinding ibinasura ng isang heneral ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang panawagan ng ilang grupo na magtatag ng revolutionary government (RevGov) dahil magtatag naman ang ating Saligang Batas.



Sa kanyang kumpirmasyon sa Commission on Appointment (CA) Committee on national defense and security sa pamumuno ni Senador Panfilo Lacson, sinabi ni AFP Southern Luzon Command Chief Maj. Gen. Antonio Parlade na kanyang tinututulan ang mga pro-Duterte group sa pagtatayo ng revolutionary government.

Isa si Parlade sa 15 matataas na opisyal ng AFP na kinumpirma ang ad interim appointment bilang mataas na opisyal ng militar sa ginanap na deliberasyon ng naturang komite ng CA.

Kamakailan, inilunsad ng grupong Mayor Rodrigo Roa Duterte-National Executive Coordinating Committee (MRRD-NECC) ang isang revolutionary government na pamumunuan ng Duterte administration upang mapabilis ang pederalismo. Ngunit, deadma ang Palasyo sa naturang usapin.

“I’m not very familiar with that group but I don’t believe in a revolutionary government. We have existing mechanisms. We have a constitution that is very robust,” ayon kay Parlade sa mga mamababatas matapos tanungin ni Senador Risa Hontiveros kung ano ang kanyang posisyon sa naturang bagay.

“Maybe we need some reforms. There are provisions in the Constitutions that’s probably already obsolete. Maybe that’s one of the things that we should look at,” dagdag niya.

Aniya, baka nababagalan lamang ang naturang grupo sa repormang Isinusulong dahil maraming hadlang sa Saligang Batas kaya nanawagan sila ng revolutionary government.

Sinabi ni Parlade na hindi maaaring isagawa ang reporma sa pamamagitan ng revolutionary government kundi sa pamamaraang lehislatibo.

“Still, I believe we need to support reforms in the government and these can be done through legislation,” aniya.

Pinasalamatan ni Hontiveros ang posisyon ni Parlade saka sinabing “isang malaking offensive joke” ang panawagan sa gitna ng marami ang namamatay sanhi ng coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Nauna nang binatikos ni Hontiveros ang pagkilos ng naturang grupo sa pamamagitan ng paglagda sa isang manipesto na ginanap sa New Clark City, Angeles, Pampanga na nanawagan sa pagbubuo ng RevGov. Ernie Reyes