Leadership vacuum iwasan; Designated Survivor bill minamadali ni Lacson

Manila, Philippines – Pinalawig pa ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA) ang validity ng Overseas Employment Certificates (OECs) na ibinibigay sa mga Overseas Filipino Worker (OFW) na napaso na nitong panahon ng enhanced community quarantine (ECQ).

Base sa inilabas na advisory ng POEA na may petsang Agosto 27, papalawigin ito hanggang sa alisin na ang community quarantine.

“Departting OFWs with expired OECs during the period of enhanced, modified, and general community quarantine may proceed to the POEA issuing Office of the POEA or at the Labor Assistance Center (LAC) in the Philippine International Airports,” saad ng ahensya. it said.

Ipinapabatid din ng ahensya na ang lahat din ng mga kinakailangang dokumento na nakasaad sa Advisory No. 48 na humihiling ng revalidation ng napaso na OEC sa panahon ng ECQ ay kailangang ipresenta para sa ebalwasyon, revalidation, at stamping na mamarkahang “CLEARED.”