Learning support aides ‘di solusyon sa problema sa distance learning – ACT 

Manila, Philippines-Inihayag ng teachers’ group na hindi solusyon sa problema ng mga estudyanteng walang magulang na gagabay sa kanilang pag-aaral sa bahay ang pagkuha ng support aides.

Ayon kay Alliance of Concerned Teachers Secretary General Raymond Basilio, hindi magbibigay ng learning opportunities para sa disadvantaged learners ang LSAs dahil wala silang teaching function kundi mag-assist lang sa mga guro sa class management at clerical work.

Ginawa ni Basilio ang pahayag makaraang payagan ng Department of Education ang mga division office at school na umupa ng learning support aides na makatutulong sa mga guro at magulang na mapadali ang pag-aaral ng mga bata sa kani-kanilang bahay.

“While other students have learning opportunities via online class, phone-based consultations, and home tutorials, the most marginalized will remain wanting of somebody to teach them the contents of the modules,” ayon kay Basilio.

Sinabi pa ni Basilio na hindi rin maaasahan ang fund sources para sa LSAs, tulad ng local government funds and allocations para sa maitenance and other operating expenses (MOOE) sa schools at division offices.

Nangangamba umano sila na mabalewala ang programang ito dahil sa halip na maglaan ng pondo para rito, ipapasa rin ng DepEd sa LGUs at local schools ang pagpopondo para sa sahod ng LSAs na halos naubusan na rin dahil sa mga pangangailangan sa modules, gadgets at school safety supplies.

Batay sa DepEd Order No. 32, kukuha ng LSA mula sa mga teacher applicant para sa School Year 2020-2021 na hindi nabigyan ng permanent o provisional appointments dahil sa kawalan ng available plantilla teaching items.

Nakasaad pa sa kautusan na babayaran ang LSAs base sa minimum daily wage rates na itinakda ng rehiyon na kanilang paglilingkuran.

Kabilang sa magiging responsibilidad ng LSAs ang mag-monitor sa accomplishment ng mga mag-aaral at makipag-coordinate sa subject teachers ukol sa mga karaingan o problema ng mga mag-aaral at iba pa.

