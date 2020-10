‘Lonely’ ni Justin Bieber, 8 million hits sa limang oras!

Manila, Philippines -Lumalabas sa datos ng Commission on Audit na umaabot sa isang trilyong piso ang pondong hindi nagagamit taon-taon. Ayon sa GMA News Research team, may kabuuang P949 bilyon ang hindi nagamit noong 2018, P1.233 trilyon – 2017 at P1.074 trilyon – 2016. Kabilang umano sa mga dahilan ang pagkaantala ng mga permit at problema ng mga kontraktor. Halimbawa na lang umano sa Department of Transportation, 29 porsyento lang ng P92.8-billion budget nito ang nagamit sa proyekto noong 2019 habang nakabinbin naman ang malaking pondo para sa tren para sa taong 2019-2020 sa huling kalahati ngayong taon. Sinabi naman ng DOTr na mabagal ang mga proyektong tren dahil sa pagbabayad sa mga right of way, iskedyul ng paggawa at pagdedeliber ng rolling stocks. Sinabi naman ng Department of Budget and Management na ibinabalik sa pambanang baul ang ganitong uri ng salaping bayan. Ngunit iginiit naman ni Albay Cong. Edcel Lagman na dapat gamitin na lang ang mga nasabing pondo para sa mga programang kalusugan at edukasyon. RNT