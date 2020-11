‘Lover’s quarrel’ sinisilip sa murder-suicide ng lady judge, abogado

1 hour ago







Manila, Philippines – Isa sa sinisilip ng pulisya ang anggulong “lover’s quarrel” bilang motibo sa pagbaril at pagpatay ng isang abogadong clerk of court sa isang lady judge bago siya nagpakamatay sa loob ng kanilang opisina sa Manila Regional Trial Court kaninang tanghali.

Sa panayam kay MPD-Homicide Section chief at MPD spokesperson Capt.Henry Navarro, sa ngayon ay nasa tanggapan pa sila ng biktimang si Judge Ma.Theresa Abadilla, 44, dalaga, Presiding Judge ng Branch 45, RTC Manila.

Ayon kay Navarro, kinukuhanan pa nila ng pahayag ang mga staff ni Abadilla na ngayon ay nasa “state of shock” pa.

Sinabi ni Navarro na internal o may personal na problema ang judge at suspek na si Atty. Amador Rebato, 42, na kanyang Chief of Court Clerk.

Isa umano rito ay ang sinasabing pinagbibitiw niAbadilla si Rebato ngunit bina-validate pa ito ng mga imbestigador.

Maging ang sinasabing may relasyon o ugnayan sa isa’t isa ang dalawa ay patuloy pang inaalam ng mga awtoridad.

Bago ang krimen, narinig na nagtatalo ang hukom at ang abogado sa kanilang opisina na sinundan ng mga putok ng baril.

Binaril muna ni Rebato si Abadilla bago siya nagbaril sa ulo.

Alas 3:15 p.m. nang ideklarang patay si Judge Abadilla matapos isugod sa Manila Medical Center dahil sa tama ng bala ng baril sa mukha.

Hindi umano naglagos ang bala kaya naging dahilan ito ng kanyang kamatayan.(Jocelyn Tabangcura-Domenden)