LPA, habagat magpapaulan sa buong bansa

Manila, Philippines – Nanawagan si Senador Francis “Tol” Tolentino sa kinauukulang ahensya ng pamahalaan na kumilos at magtulungan nang nagkakaisa upang matiyak na maayos ang nakatakdang clinical trials ng potensiyal na bakuna laban sa coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Sa kanyang privilege speech nitong Miyerkoles, nagpahayag ng pagkabahala si Tolentino sa magkakasalungat na pananaw mula sa Department of Science and Technology (DOST), Department of Health (DOH) at Food and Drug A dministration (FDA) hinggil sa pagsasagawa ng clinical trials sa bansa.

“Where do the duties, responsibilities, and accountabilities of the DOST, the DOH, and the FDA begin and end?” tanong ni Tolentino saka idinagdag na kailangan linawin kung aling ahensiya ang mangunguna sa clinical trials.

Ayon kay Tolentino, sinabi ni DOST Secretary Fortunato Dela Peña sa ginanap na budget hearing na lumagda ang Pilipinas ng confidential data agreements (CDA) sa COVID-19 vaccines na kinasasangkutan ng limang bansa.

Ngunit, pinabulaanan ni Dela Pena na may nalalaman ito nang tanungin hinggil sa ulat na may bakuna na ipinamamahagi sa bansa at kung dumaan sa tumpak na licensing procedures.

“This statement is as alarming as it is confusing. This begs the question: who is really in-charge of clinical trials on COVID-19 treatments in the country?” punto pa ng senador.

Dagdag dito, nagpahayag ng pagkalito si Tolentino sa palaging ibinabandila ng

DOH at DOST na may nakatakda nang schedule sa clinical trial sa bansa taliwas sa sinasabi ng FDA na hindi pa aprubado ang aplikasyon ng naturang aktibidad.

Bukod sa paglilinaw kung sino ang may responsibilidad sa naturang ahensiya, nanawagan din si Tolentino na maglatag ng roadmap mula sa kanila kung paano makapag-ugnayan at magsagawa ng clinical trials.

“The government should come up with a clear communication plan to

help local governments understand their roles in the clinical trials.” Ernie Reyes