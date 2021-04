Lucy Torres, target ang Senado?

Kinilala ni QCPD director, P/BGen. Danilo P. Macerin, ang naarestong mga pusher na sina Jeffrey Cerd, 33, ng Block 84 Lot 24 Pound St. Brgy. North Fairview QC at Cherry Joy Taylor, 30, ng Lot 11 Blk. 212 Schilling St., Brgy. North Fairview, QC. Ang tatlong adik naman na nadakip ay sina Ariel Elen, 30, Allan Jay Gacer, 23 at Gerald Lavarias, 30, pawang ng Barangay North Fairview. Ayon kay Fairview Police Station commander, P/Lt. Col. Melchor Rosales, dakong 8:30 ng gabi nang kanilang isagawa ang anti-drugs operation sa Blk. 2B lot 3B Yuan St. Phase 8 Brgy. North Fairview, QC. Isang pulis ang bumili ng shabu at nang magkaabutan ay rito na dinakma ang lima. Nakuha mula sa mga suspek ang 9 sachet ng shabu na nasa 7 gramo, nagkakahalagang P47,000 at buy-bust money. Nakapiit na ang lima at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 Section 5 at Section 11 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Jan Sinocruz