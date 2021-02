Mabilis na transmisyon ng COVID-19 sa Pasay, pinaghahandaan

Manila, Philippines – Dapat ipaalam sa mga lokal na ehekutibo ang mga aktibidad ng law enforcers sa kani-kanilang siyudad upang alam nila ang gagawin oras na magkaproblema sa kanilang operasyon.

Ito ang naging pahayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte sa madugong umano’y misencounter sa pagitan ng mga pulis at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

“Sana man lang bago mangyari ang mga operations ay magbigay alam sila sa ating local governments, lalong lalo na sa alkalde ng lungsod para man lang hindi tayo nabubulaga, hindi po tayo na nabubulaga ‘pag may nangyayari na di kasama sa plano,” saad ni Belmonte.

“What if there were those who had emergency who were stuck in traffic?” tanong pa nito.

“Maraming mga taong stuck in traffic for hours, malay mo kung may emergency cases dito. Hindi man lang nila naisip na sana may mag manage ng traffic para magkaron ng alternative routes.”

“[I] want to know why there are operatives in public places because if something goes wrong or their operations get botched, then innocent lives could be at stake.”

“Ito rin sana gusto i-raise sa meeting. Are we accountable, itong mga innocent bypassers, mga grab drivers [na natamaan ang mga sasakyan]. Buti walang innocent na tao na natamaan?” dagdag pa ng mayor. RNT/FGDC