Maguindanao massacre ‘di na sana maulit – Ozamis Archbishop

46 mins ago







Manila, Philippines – Kasabay ng pag-alala sa 58 indibidwal na namatay sa Maguindanao Massacre noong ika-23 ng Nobyembre taong 2009, ipinanalangin na magkaroon ng kamalayan ang lahat sa kasagraduhan ng buhay upang hindi na maulit pa ang madugong karahasan.

Ito ang sinabi ni CBCP North Mindanao Regional Representative Ozamis Archbishop Martin Jumoad kaugnay sa malagim na pagkamatay ng ilang indibidwal partikular ang mga mamamahayag.

Umaasa naman ang Arsobispo na hindi na maulit pa ang nangyari at aniya ay ”always conscious that life is precious and we should uphold and respect life…”

Nanawagan din ang Arsobispo sa mga alagad ng batas na pagsumikapang mahuli ang iba pang may kaugnayan at may sala sa naganap na Maguindanao Massacre upang ganap na mabigyan ng katarungan ang mga biktima at kapamilya ng malagim na masaker.

Umaapela rin si Archbishop Jumoad sa iba pang sangkot sa naturang karumaldumal na krimen na sumuko na sa batas dahil hanggang ngayon ay hindi pa ganap na nabigyan ng hustisya ang lahat dahil may ibang salarin na at large pa.

Pinuri din ng nito ang hatol na guilty sa 48 indibidwal na sangkot sa krimen.

Tiniyak naman ng Arsobispo ang patuloy na pagsusumikap ng Simbahan upang mabigyang diin ang kasagraduhan at kahalagahan ng buhay na biyaya ng Panginoon sa bawat isa.

Matatandaang ika-19 ng Disyembre taong 2019 mahigit isang dekada mula ng maganap ang Maguindanao Massacre noong November 23, 2009 ay tuluyan ng nahatulan ang mga nasa likod ng krimen na pawang kabilang sa prominenteng pamilya ng mga pulitiko sa Mindanao.

Sampung taong hinintay ng mga kaanak ng 58 biktima ang katarungan sa malagim na trahedya sa Maguindanao na kinabibilangan ng 32 mamamahayag at itinuturing na Worst Election Crime in Philippine History.

Sa sala ni Quezon City Regional Trial Court Judge Jocelyn Solis-Reyes ng Branch 221 ay hinatulan ng guilty sa 57 counts ng kasong pagpatay ang mga principal accused sa kaso kabilang na sina Datu Unsay Andal Ampatuan Jr., Datu Zaldy Ampatuan, Datu Anwar Ampatuan at iba pang akusado kung saan pinatawan ng parusang reclusión perpetua o pagkakakulong ng mula 20 hanggang 40 taon na walang piyansa ang mga ito.

Sa kabuuan, 28 ang convicted principal accused na nahatulan ng reclusión perpetua without parole; 15 naman ang convicted as accessories to the crime na nahatulan ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong; habang nasa 56 na akusado naman na karamihan ay mga pulis kasama na si Sajid Islam Ampatuan ang acquitted sa kaso dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya.

Naisantabi naman ng hukuman ang kaso ng may pitong akusado na una ng yumao kabilang na ang itinuturong utak sa nasabing masaker na ama ng mga Ampatuan na si Datu Andal Ampatuan Sr. na namatay noong 2015 habang nasa piitan dahil sa liver cancer. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)