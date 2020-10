Make-up class maaaring ipatupad sa distance learning

Manila, Philippines – Sinimulan na ng Social Security System nitong Oktubre 29, 2020 ang pamimigay pensyon gamit ang online at nang hindi sa tseke Ayon kay SSS President and CEO Aurora Ignacio, unang sakop ng patakaran ang nakatatanggap ng pensyon para sa unang kalahati ng buwan at mahuhuli ang nakatatanggap naman sa huling kalahati ng buwan. Ipadadala ang mga pensyon sa Development Bank of the Philippines na siya namang magpapadala sa mga bankong kasali sa PESONet, e-wallets o accredited remittance transfer companies o cash payout outlets gaya ng MLhuiller. Nagkakahalaga umano ng P6.22 bilyon ang ipadadala sa unang batch na binubuo ng 1.46 milyong pensyonado. Ipinaliwanag ng SSS na magsimulang makatanggap ng pensyon ang mga nakapaghulog ng 120 kontribusyon at umabot na sa edad 60 para sa optional retirement maliban lang sa mga obrero sa minahan at jockeys sa karera ng kabayo, ang mga naalis o tumigil na sa trabaho o nakaabot na ng edad 65. Para naman sa mga disabled, makatatanggap na sila mula araw ng kanilang pagkakaopera, pagkakasakit o disability ngunit daraan ang mga ito sa pagsusuri ng SSS. Magsisimula namang makatanggap ang mga magmamana ng pensyon mula sa araw ng kamatayan ng kanilang mga pensyonado. Ang mga suspendido naman sa pensyon dahil sa hindi pagsunod sa patakaran sa taunang pagkumpirmang buhay ang mga pensyonado ay makatatanggap naman sa tuwing ika-20 ng buwan makaraan silang makatugon sa nasabing patakaran. Mananatili namang makatanggap ng pensyon ang mga dati nang nakatatanggap sa PESONet banks o sa tseke hanggang sa magkaroon ng abiso sa mga ito ng anomang pagbabago. RNT