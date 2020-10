Malakanyang, mapagkumbabang tinanggap ang positibong opinyon ng mga Pinoy

Manila, Philippines- Walo sa 10 Pinoy ang may positibong opinyon sa COVID-19 response ng administrasyong Duterte, ayon sa Pulse Asia survey. Ayon sa September 2020 Ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, 84% ng mga Filipino ang pabor sa ginagawang pagkontrol ng gobyerno sa paglaganap ng coronavirus disease at pagkakaloob ng tulong sa mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemic. Gayunman, nakakuha ang gobyerno ng 6% disapproval rating sa inisyatiba nito para makontrol ang pagkalat ng COVID-19 at 7% disapproval sa pagtulong sa mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemic. Nabatid na 10% at 9% ng mga tinanong ang undecided sa hakbangin ng administrasyon na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 at tulungan ang mga naapektuhan ng health crisis. Para sa 92% ng mga tinanong, nagampanan ni Duterte ang kanyang tungkulin para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa at 62% sa mga ito ang nagsabing “truly approve’ sila sa performance ni Duterte habang 30% ang nagsabing “somewhat approved” sa naging aksyon ng Pangulo. Ayon sa Pulse Asia, ang naturang survey na isinagawa mula Setyembre 14-20 ay mula sa 1,200 kinatawan ng edad 18 pataas at may ± 2.8% error margin sa 95% confidence level. RNT