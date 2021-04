Manila Archdiocese gugunitain ang Maundy Thursday

MANILA, Philippines – Binatikos ng netizen ang tila pagpaparinig at pagdamay ng Department of Interior and Local Government (DILG) official kay Vice President Leni Robredo sa isyu ng lugaw.

Matatandaang isang barangay official ang nagbawal sa isang food delivery courier na magde-deliver sana ng lugar pero sinabing hindi essential ito.

“Sabi niya kasi, non-essential si lugaw. Hindi talaga essential si lugaw. Pero kung sinabi niya, essential ang lugaw, ‘yun, tama ‘yun. Ang lugaw. Pero si lugaw ang binanggit niya. Non-essential talaga ‘yun sa pananaw namin,” ani DILG Undersecretary Epimaco Densing III.

Agad naman itong kinonekta ng mga netizen kay VP Leni na matagal nang tinatawag na “Lugaw Queen” o “Leni Lugaw.”

Nag-top trend sa Twitter ang nasabing isyu kung saan dinepensahan ng ilang netizen si VP Robredo.

Kahit sina presidential spokesman Edwin Lacierda at actress Agot Isidro ay dumipensa rin.

“#LugawIsEssential #LeniLugaw #LeniIsEssential Gets, DDS?” post ni Isidro na may litrato ni Robredo na may hawak na “Lugaw Leni.”

“Grabe ang problema sa bansa. For God’s sake, people are dying & gov’t. is streaming the Pinoy version of Dumb & Dumber,” ayon naman kay Lacierda.

Nagpalabas naman ng pahayag ang DILG at sinabi ng tagapagsalita ng kagawaran Usec Jonathan Malaya na ang opinion ni Densing ay hindi opinyon ng Interior Department. RNT