Manila LGU, naghanda na ng evacuation site sa Tondo sa mga posibleng maaapektuhan ng bagyo

MANILA – Pagkaraang matapos sa buwang ito ang Skyway 3, inialok na ito ng San Miguel Corporation na libreng gamitin ng lahat ng motorista sa buong buwan ng Disyembre ngayong taon. Sinabi ni SMC president and chief operating officer Ramon Ang sa kanyang Facebook post na makikinabang ang lahat sa 18 kilometrong Skyway 3 na magsisimula sa Buendia Exit hanggang North Luzon Expressway Exit sa buong Kapaskuhan at makararanas ang mga motorista nang pamalit na daan sa EDSA. Ayon kay Ang, nauna rito ang mahigit isang taon nang libreng paggamit ng kahabaan ng Plaza Dilaw hanggang Buendia. Bagama’t maituturing na tapos na sa katapusan ng Oktubre ang batayang istruktura, natitira na lang umano ang “finishing works, kasama na ang paglalagay ng mga aspalto.” Tamang-tama lang umano ang pagbubukas ng Skyway 3 sa pagbubukas din ng ekonomiya ng bansa na nangangaulugan din ng pagbabalik ng mga motorista sa mga lansangan. Inabot ng anim na taon ang paggawa ng proyekto at kasama sa mga naging sagabal dito ang pagkuha ng right of way at mga pagbabago sa disenyo at paglalagay sa tamang lugar upang mapaganda ang pagbiyahe at makabawas nang husto sa mabigat na trapiko sa buong Metro Manila. May pasukan at labasan sa lahat ng lungsod na madaraanan ng Skyway 3 gaya ng Makati, Manila, San Juan at Quezon City kaya naman malaki umano itong tulong para sa magandang biyahe at laban sa trapik. Matatapuan ang entrance at exit points sa Buendia, Plaza Dilao, Nagtahan, Aurora Blvd., Quezon Avenue, Sgt. Rivera, Balintawak at NLEX, Kaugnay nito, pinasalamatan na rin ni Ang lahat ng naging partner ng SMC mula sa nagdaang administrasyon hanggang sa administrasyong Duterte na nakatulong umano nang husto upang maging matagumpay ang proyekto. Diin ni Ang, pinondohan ng SMC ang proyekto at walang ginastos ang pamahalaan, gayundin na walang garantiya o subsidyo mula sa pamahalaan. Ilan umano sa pakinabang ng mga mamamayan sa proyekto ang mas magaan at maigsing oras ng biyahe, mas maraming oras para sa pamilya at mas magiging produktibo ang lahat sa pagkakaroon ng magaang biyahe ng lahat ng kalakal at serbisyo mula North hanggang South Luzon. Dugtong pa ni Ang, maaaring matapos na rin umano sa Disyembre 2020 ang panorte na Skyway extension project na kokonekta sa SLEX mula Susana Heights, Muntinlupa at maaring makabiyahe na rin ang lahat nang diretso mula rito hanggang NLEX sa loob lang ng 20 minuto. Ang biyahe naman umano mula Magallanes hanggang Balintawak ay 15 minuto, mula Balintawak hanggang Ninoy Aquino International Airport – 15 minuto at mula Valenzuela hanggang Makati, 10 minuto. RNT