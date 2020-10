Manila North Cemetery maghihigpit sa seguridad

Manila, Philippines – Umapela ang Employers Confederation of the Philippines (ECOP) ng mas mababang lower service charge sa government-supported loans na gagamitin para sa 13th-month pay ng mga empleyado.

“Dapat siguro hilingin natin, ito naman simple wala namang administrative cost ‘to tsaka ito tulong naman talaga para makabayad ng 13th-month pay, baka naman puwedeng one to two percent lang ang service charge.”