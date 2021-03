MAS MALAKAS AT MABILIS NAKAHAHAWA ANG BAGONG VARIANTS NG COVID-19

SINALUBONG ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senator Christopher “Bong” Go kasama ng iba pang opisyal ng pamahalaan ang pagdating nitong nakaraang Lunes ng 1 million doses ng CoronaVac na binili ng bansa mula sa kompanyang Sinovac ng China.

Syempre, tikom ang bibig ngayon ng mga kritikong naghahanap ng bakunang pinaglaanan ng pondo ng pamahalaan at kung bakit daw puro donasyon ang dumarating sa bansa nitong nakalipas na buwan.

Walang kang maririnig ngayon mula sa mga iniuugnay sa korapsyon hinggil sa pagbili ng bakuna ng bansa dahil bumulaga sa kanila ang pagdating ng CoronaVac noong ika-29 ng Marso 2021 na kabilang sa 25 million doses na bibilhin ng Pilipinas mula sa Sinovac.

Umpisa pa lamang ang pagdating ng supply ng CoronaVac sa ilan pang bakunang matagumpay na binili ng bansa.

Asahan pa natin ang pagdating ng iba pa sa mga susunod na mga buwan na kalauna’y magbibigay sa atin ng pagkakataong tuluyang wakasan ang ating laban sa COVID-19.

Subalit, hindi na ibig sabihin nito ay dapat na tayong magpakakampante at ipagsawalang bahala na lamang ang health and safety protocol kontra COVID-19.

Lagi nating isaalang-alang na nariyan pa rin ang nakahahawang sakit at mahalagang aspeto ang pagpapanatiling ligtas mula sa COVID-19 upang maging epektibo ang bisa ng bakuna sa ating katawan.



AYUDA PARA SA APEKTADO NG ECQ

Halos 23 milyong apektado ng ipinatutupad na Enhanced Community Quarantine (ECQ) mula Marso 29 hanggang Abril 4, 2021 sa NCR plus bubble ang inaasahang makatatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan.

Ayon sa Department of Budget and Management (DBM), magiging “in-kind” ang uri ng nasabing ayuda at ang pangkabuuang pondong kailangan para rito ay nagkakahalaga ng P22.9 billion.

Aprubado na ni Pangulong Duterte ang pamamahagi ng ayudang ito na siyang isinulong ni Senator Bong Go. Tiyak na makatutulong sa ating mga kababayang lubos na naapektuhan nang mas mahigpit ng quarantine restriction dahil sa mataas na kaso ng COVID-19 sa mga lugar na kabilang sa NCR plus bubble.

Patunay ito na hindi bingi ang pamahalaan sa hinaing ng taumbayang humihingi ng tulong dahil sa epekto ng ECQ sa kanilang kabuhayan.

Magtiwala tayo sa ating pamahalaan na sa abot ng makakaya nito ay pinipilit nitong tugunan ang lahat ng pagsubok na dala ng pandemya at pasasaan pa’t tuluyan din nating mapagtatagumpayan ang labang ito.