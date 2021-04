Mas maraming barko ng US darating sa South China Sea – US envoy

Manila, Philippines – Nanawagan ang grupong ‚ÄúTurismo, Isulong Mo‚ÄĚ sa mga alkalde ng iba‚Äôt-ibang lungsod at bayan na kasama sa NCR Bubble plus na bantayan o tutukan ang pamamahagi sa mga barangay ng ayuda mula sa national government. Ayon kay Edmund Mayormita, tagapagsalita ng grupo, ‚Äúmay mga miyembro kami diyan sa Metro Manila na nagsusumbong na kulang ang ibinigay sa kanilang cash assistance from national government‚ÄĚ. Dagdag pa ni Mayormita, ‚Äúmalamang hindi alam ng mga mayor ito pero kasi ang problema doon na sa distribusyon sa ibaba. Pagbigay sa mga tao P1K or P2K na lang bawat pamilya na dapat sana ay P4k.‚ÄĚ Problema rin umano ng ilan sa kanilang mga miyembro na hindi isinama sa listahan dahil hindi naman sila maituturing na mahihirap dahil sa hotel o restawran sila nagtatrabaho. ‚ÄúPero papaano sila kakain kung sarado nga ang kanilang pinapasukang hotel o restawran at hindi sila pinapasahuran?‚ÄĚ tanong ni Mayormita. Ayon pa kay Mayormita, karamihan ng mga miyembro nila sa National Capital Region (NCR) ay mga waiter o sa housekeeping ng mga hotel na walang mga trabaho ngayon dahil nga sa lockdown. Pakiusap ng Turismo sa mga local chief executive na i-monitor ang distribusyon ng ayuda sa kanilang mga nasasakupan dahil maraming mga reklamo sa ayuda na minsan ay hindi natatanggap at kung matanggap man, ay kulang naman. RNT