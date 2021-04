Mas maraming Pinoy virologists target ng DOST

Manila, Philippines – Posible umanong magkaroon na nang mga local na kumpanya sa bansa na makakagawa ng bakuna kontra COVID-19 sa katapusan ng 2022.

Ito ang sinabi ni Department of Science and Technology o DOST Usec. Rowena Guevara sa Kapihan Session ng Department of Health o DOH hinggil sa “Vaccine Manufacturing Roadmap towards Vaccine Self Sufficiency.”

Nakikipag-usap na aniya mula pa Abril 2020 ang DOST at iba pang ahensya sa ilang mga pribadong kumpanya na na interesadong mag-manufacture ng mga bakuna.

Ayon kay Guevarra, anim na kumpanya na ang nagpahayag ng kanilang kagustuhan na gumawa ng bakuna pero dalawa sa mga naturang kumpanya ang mabilis ang proseso at agresibo.

Dagdag pa ni Guevara, kung sila ay magtutuloy-tuloy ay kakayanin na makapag-produce ng COVID-19 vaccines sa “late 2022.”

Posible naman umanong umabot sa 40 milyon ang bakuna na maaring magawa kada taon.

Paliwanag ni Guevara, kailangang magkaroon ang Pilipinas ng sariling vaccine manufacturing industry upang mapalakas ang national immunization program ng pamahalaan.

Ang mahirap aniya sa sitwasyon ngayon, may pera naman pambili ng mga COVID-19 vaccine pero walang suplay.

Sa ngayon din aniya ay walang “vaccine security” sa Pilipinas kaya napapanahon nang magkaroon ng vaccine manufacturing capability ang bansa. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)