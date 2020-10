May COVID-19 sa Cagayan, lumantad sa publiko

Manila, Philippines – Iniulat ng Department of Foreign Affairs ang karagdagang 26 na Pilipinong nasa abroad na nagpositibo sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) na ngayon ay 11,108 na ang kabuuang bilang.

Pumalo rin ang nakarekober sa 7,170 makaraan madagdagan ng 34 810 at walo pang nasawi.

Nananatili naman ang Middle East o Africa na may pinakamataas na kumpirmadong kaso ng COVID-19 na may 7,355 at 528 nasawi habang 4,537 ang nakarekober. RNT/FGDC