MAYNILAD NAKALIKHA NG 350,000 NA TRABAHO 

ANG una mong gagawin ay ang pananatili sa bahay kapag nakaramdam ka ng sintomas na may COVID-19 at posibleng nalantad ka sa virus.

Kailangan ang pag-iwas na lumapit sa ibang tao na makatutulong kang pigilan ang mabilis na paglaganap ng sakit sa ibang tao sa iyong bahay at komunidad.

Huwag umalis ng bahay maliban kung ito ay para kumuha ng agarang medikal na pangangalaga.

Huwag gumamit ng pampublikong transportasyon (gaya ng mga sasakyan ng munisipyo, taxi, o serbisyong ride-share).

Makipagkasundong iwanan ang mga grocery at supply sa iyong pintuan para mabawasan ang paglapit sa ibang tao.

Iwasan ang pag-isolate sa bahay kung hindi mo mahihiwalay ang sarili mo sa mga kasama mo sa bahay halimbawa kung ikaw ay:

Nakatira sa lugar na panggrupo ang uri ng paninirahan, nakikihati sa maliit na paupang apartment, nakatira sa isang bahay kasama ng malalaking pamilya o maraming tao, may mga kasama sa bahay na hindi bumibiyahe kasama mo na hindi maiiwasan o nasa isang camp, student dorm, o iba pang panggrupong uri ng paninirahan kung saan may malapitang pakikisalamuha at gu-magamit kayo ng mga common space.

Manatili sa isang hiwalay na kwarto at gumamit ng hiwalay na banyo sa iyong bahay kung posible at gawin din ito kung naninirahan ka kasama ng mga kaibigan/pamilya na hindi bumibiyahe kasama mo. Linisin nang maigi at nang regular ang mga common area pagkatapos gamitin kung kailangan mong lumapit sa ibang tao, isagawa ang physical distancing at magpanatili ng hindi bababa sa 2 metrong distansya sa pagitan ninyo.

Iwasan din ang paglapit sa mga taong nasa panganib na magkaroon ng mas malalang sakit o resulta.

Kung nananatili ka naman sa hotel, huwag umalis sa iyong kwarto, huwag gumamit ng mga espasyong ginagamit din ng ibang tao tulad ng mga lobby, courtyard, restaurant, gym o pool.

Panatilihing mabilis ang mga pakikipag-ugnayan at magsuot ng medical mask kung mayroon o kung wala ng non-medical mask o pantakip sa mukha (ibig sabihin ay gawa sa kahit dalawang patong ng telang mahigpit na tinahi, ginawa para matakpan ang buong ilong at bibig nang walang puwang at nakasuot maigi sa ulo sa pamamagitan ng mga tali o pansabit sa tenga)

Kapag umuubo, bumabahing o kung kailangan mong manatili sa iisang kwarto kasama ng ibang tao sa bahay.

Sundin ang mga tagubilin online para ligtas na paggamit at pagtatapon o paglalaba ng mga facemask o gaya ng ibinibigay ng iyong awtoridad sa pampublikong kalusugan.

Iwasan ang paglapit sa mga hayop dahil mayroon nang ilang ulat ng mga taong nahawaan ang kanilang alagang hayop ng COVID-19.

Panatilihing palaging malinis ang iyong mga kamay, hugasan ang iyong mga kamay nang madalas gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo at patuyuin ang mga ito gamit ang mga disposable na paper towel o tuyong reusable towel, na papalitan kapag nabasa.

Puwede mo ring alisin ang dumi gamit ang isang wetwipe at pagkatapos ay gumamit ng alcohol-based na hand sanitizer na naglalaman ng kahit 60% na alcohol.

Iwasang hipuin ang iyong mga mata, ilong bibig.

Umubo o bumahing sa iyong siko o sa tissue.

BOOKIES NG STL SA CAVITE PATULOY, GOBERNADOR AT PULIS INUTIL

Sa lalawigan ng Cavite ay patuloy ang operasyon ng bookies ng STL at 137 na pasugalan nitong si John Yap sa kabila ng patuloy na pananalasa ng COVID-19.

Halos ang mga nasa likod nito o pumo-proteksyon ay pawang mga kapulisan at mga nasa gobyerno sa lalawigan.

Walang ginagawang aksyon si Cavite OIC Police P/Lt.Col.Rodelino Aspiras laban sa talamak na operasyon ng bookies at 137 nitong si John Yap dahil ang balita, malaki raw ang binibigay nitong lagay sa naturang pulis chief.

Maging si Cavite Gov. Jonvic Remulla ay wala ring ginagawang aksyon para matigil na ang talamak na operasyon ng iligal na bookies ng STL at sugal na 137 ni John Yap dahil sa patuloy itong namamayagpag at namamahagi ng lingguhang payola sa mga kinauukulan.

Aksyon Gov. Remulla para hindi kayo paghinalaan ng taumbayan na kabilang kayo sa mga tumatanggap ng payola kay John Yap.

