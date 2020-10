Mayor isko sa simbahan: Simbang Gabi gawan na ng plano 

Manila, Philippines – Nagpahayag ng pagkadismaya si Senador Nancy Binay sa kawalan ng pondong inilaan ng Department of Health (DOH) sa Cancer Assistance Fund (CAF) na nilikha sa ilalim ng National Integrated Cancer Control Act (NICCA).

Sa pahayag, sinabi ni Binay, pangunahing awtor ng naturang batas na walang espisipikong item sa badyet ng DOH para sa CAF para sa 2021.



“More than a year has passed since napirmahan yung Implementing Rules and Regulations ng NICCA pero hanggang ngayon parang hindi pa rin ramdam ng mga cancer patients ang tulong na ipinangako ng batas,” ayon kay Binay.

Dahil dito, hiniling ni Binay sa DOH na pabilisin ang implementasyon ng NICCA upang maramdaman naman ng pasyenteng may kanser ang tulong ng pamahalaan.

“Bakit po walang item for Cancer Assistance Fund which is part of the law?” tanong ni Binay sa ginanap na pagdinig hinggil sa badyet ng DOH.

“Baka we can put a small amount para naman hindi maging zero yung cancer assistance fund?” giit niya.

Sinabi ng DOH na naglaan sila ng P535 milyon para sa CAF pero kailangan pang aprubahan ng Department of Budget and Management (DBM).

Ipinangako naman ni Health Secretary Francisco Duque na susuriin ng ahensiya kung makakakuha sila ng pondo mula sa medical assistance fund upang tulungan ang mga pasyenteng may kanser.

Sumang-ayon si Binay sa suhestsiyon pero inabisuhan ang health department na magtakda mula ng malinaw na guidelins kung paano makakakuha ng tulong ang mga indigent cancer patient upang walang maging problema ang DOH.



Layunin ng NICCA, isang complementary law ng Universal Health Care na tulungan ang cancer patients na makakuha ng kinakailangang health services upang bawasan ang gastusin ng pasyente at pamilya.

Sa ilalim ng NICCA, kailangan mayroong CAF sa ilalim ng DOH upang tulungan ang mga pasyente.



“A Philippine Cancer Center would also be established in the National Capital Region with comprehensive cancer care centers and treatment units also to be put up in various regions,” ayon kay Binay alinsunod sa itinakda ng batas.

“Further, the Philhealth benefit package would also be expanded to include more types of cancers.” Ernie Reyes