MECQ ipinataw sa Ilocos Sur; 8 brgy. sa Cagayan ni-lockdown

2 hours ago







Dalawang lungsod at 11 bayan sa Ilocos Sur ang isinailalim ngayon sa Modified Enhanced Community Quarantine makaraang lumala ang kalagayan sa mga ito sa coronavirus disease o COVID-19.

Magtatagal ang MECQ mula Abril 7 hanggang Abril hanggang Abril 21, ayon sa Executive Order No. 28 na pinalabas ni Ilocos Sur Governor Bryan Luis Singson.

Kabilang sa mga lugar na nabanggit ang Candon, City, Vigan City, Tagudin, Suyo, Sta. Lucia, San Esteban, Sta. Maria, Santa, Narvacan, Cervantes, Sinait, Bantay at Cabugao.

Napag-alaman na sa Sta. Lucia lamang, may walong opisyal ng isang barangay ang nagpositibo.

Isinailalim naman sa Reverse transcriptase polymerase chain reaction ang nasa 156 katao sa Candon City na kontak ng mga nagpositibo sa nasabing lungsod.

Kabilang sa mga nilalaman ng nasabing resolusyon ang pagbabawal na lumabas ng bahay ang mga edad 18 pababa at 65 pataas at pinapayagan lang ang mga frontline worker, opisyal ng gobyerno, awtorisadong maghatid ng humanitarian assistance at may layuning medical.o humanitarian.

Magkakaroon din ng mga checkpoint at kontrol papasok at palabas sa mga nasabing lugar at mga delivery truck ng essential goods ang papayagan at ang mga may trabaho o daraan lamang

Bawal din ang mass gathering sa labas ng mga tahanan at pinapayagan lang ang pagpasok sa mga simbahan ng nasa 10 porsyento ng kapasidad ng mga ito habang tanging mga kamag-anak lang ang papayagang dadalo sa mga palibing.

Suspendido rin ang public transportasyon maliban lang ang mga traysikel na maghahatid sundo ng mga pinapayagang lumabas ng tahanan, maging ang mga pribadong sasakyan ng mga kompanya.

Kasama naman ang media na hingi pagbabawalan sa paglabas ng tahanan, kasama ang mga nagtatrabaho sa mga essential na bagay at serbisyo gaya ng mga nasa parmasya, palengke, pagkain, bangko at iba pa.

Ipagbabawal naman ang mga aktibidad para sa entertainment, sports, turismo, pamamasyal sa parke at iba pa.

Bawal din ang face-to-face classes at lahat ng local government unit ay inatasang mag-isyu ng mga quarantine pass.

Samantala, walong barangay naman ang ni-lockdown sa bayan ng Camalaniugan, Cagayan makaraang kumalat ang COVID-19 mula sa 17 tinamaan nito mula sa pagsusugal ng majong sa isang lamayan.

Sa ngayon, may 23 na ang nagpositibo sa sakit mula sa 17 lamang.

Kabilang sa mga barangay na ni-lockdown ni Mayor Angelica Cabaddu sa pamamagitan ng Executive Order No. 2021-19 ang Bulala, Gen. E Batalla, Centro Norte, Centro Sur, Dugo, Baggao, Minanga at Casili. Fred Cabalbag