Medical frontliners, i-promote, gawing regular – Recto

Manila, Philippines – Marapat nang gawing regular at i-promote ang mga medical frontliner bilang pabuya sa kanilang paghihirap na mailigtas ang maraming buhay sanhi ng pananalasa ng coronavirus disease 2019 (COVID-19), ayon kay Senate President Pro-Tempore Ralph Recto.

Sa pahayag, sinabi ni Recto na maraming pamamaraan upang mabigyan ng pabuya ang paghihirap ng medical frontliners tulad ng pagpapalabas ng hazard pay, ngayon na, regularization at promosyon.

“As to promotion, kung ‘di pa kaya ng mass testing sa tao, mass promotion muna sa mga nagtatrabaho,” ayon kay Recto.

Sinabi ni Recto na may dalawang uri ng job promotion: Una ang tinatawag na government-speak step bilang step increase at pangalawa ang pagtataas ng Salary Grade.

“Ang government pay scale ay mayroong, believe it or not, 258 categories. There are 33 Salary Grades (SG) and each SG in turn has 8 “steps”, except the highest, SG 33–which has two steps and is occupied by one person, the President,” paliwanag ni Recto.

Aniya, ang monthly Salary Grade ng isang SG-15 nurse ay mayroong 8 steps:

1) P32,053;

2) P32,431;

3) P32,814;

4) P33,202;

5) P33,594;

6) P33,991;

7) P34,393 at

8) 34,801.

“Although they are in the same SG, a nurse in Step 1 category is paid almost P33,000 lower than what a Step 8 holder gets in a year,” paliwanag ng mambabatas.

“Maraming mga empleyado sa pamahalaan, kabilang na sa DOH hospitals, ang stranded sa kanilang salary step. They have been marooned in that category. Pandemic or not, they deserve to be bumped up the pay scale,” ayon pa kay Recto.

Sinabi pa ni Recto na nangangailangan ng step increases ang umiiral na inter-agency government rule ng ibigay ang meritorious service.

“Meron pa bang mas meritorious sa mga health personnel na naglakad papuntang ospital, para sa isang dose oras na duty, na walang bathroom break kasi hindi pwedeng hubarin ang PPE na basang-basa sa pawis?,” ayon sa mambabatas.

Aniya, maraming medalya ang naibibigay sa mga uniformed service sa exemplary service kahit mga non-combatant. Mayroon din ng international athletic competition na binibigyan ng 7-digit cash reward.

“Our health workers stand in the line of fire every day. In a workplace teeming with lethal pathogens, one mistake can be fatal. But there are no Purple Hearts for the wounded white coats,” giit ni Recto.

Nitong Hulyo 28, umabot na sa 4,691 health care workers ang nagkasakit ng “respiratory distress” mula sa 4,443 na Iniulat tatlong araw ang nakalipas noong Hulyo 25. Tumataas ito ng 82 kada araw o isang health worker ang nagkakasakit sa bawat 20 minuto.

“Ang dapat ibigay sa lahat ng frontliners ay hindi lang step increase, but promotion to the next rank, or even two SGs higher,” diin ng mambabatas na mula sa Batangas.

Sinabi pa ni Recto na dapat nang gawing regular ang health worker na may kategoryang casual pero kung hinahadlangan ito ng academic qualification para sa regularisasyon ng non-medical pero essential staff, i-waive na lang.

“Mayroon bang special forces na “job order” o SWAT na casual na isinabak natin sa giyera? But in the battle of our lives, brave ones with no job security are in the front protecting us and saving lives,” aniya.

“At ‘yung hazard pay, pakibigay na rin po please. Lumiit o lumaki na ang sukat ng hazmat suit, wala pa ring hazard pay,” pakiusap ng senador. Ernie Reyes