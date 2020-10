Mega quarantine facility sa Laguna matatapos na

49 mins ago







Manila, Philippines – Matatapos na rin ang mega quarantine facility sa Calamba City Laguna, ayon sa Department of Public Works and Highways (DPWH).

Ayon kay Highways Secretary Mark Villar, kasalukuyan nang minamadali ng DPWH task Force to facilitate Augmentation of Local and National Health facilities kasam, aang regional Office 4A ang conversion ng CALABARZON Regional; Government center sa Covid-19 quarantine facility .

Ang CALABARZON mega quarantine facility na inaasahang matatapos sa kalagitnaan ng Nobyembre ay may 600 beds, ang 50 nito ay para sa healthcare workers at 550 para sa positive, mild, at asymptomatic patients.

Sinabi ng kalihim na ang isolation facility ay pamamahalaan ng Calamba City local government unit katuwang ang Department of Health at Office of Civil Defense upang maiwasan na makahawa pa ang mga positive , mild at asymptomatic Covid-19 patients habang nagpapagaling.

Kaugnay nito, umabot na sa 695 Covid-19 facilities na binubuo ng mga quarantine/isolation facilities at off-site dormitories na may total capacity na 24,707 beds ang naitayo na ng DPWH sa buong bansa.

Sa nasabing kabuuang bilang, 357 pasilidad na may 15,608 beds ang nakumpleto na hanggang nitong October 22 habang inaasahang matatapos na rin sa lalong madaling panahon ang iba pa.

Ang karagdagang pasilidad para s aisolation at quarantine ay magpapalakas sa pagsisikap ng gobyerno para mapigil ang Covid-19 pandemic. Jocelyn Tabangcura-Domenden