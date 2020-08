Mga daan labas-pasok ng Maynila, bantay-sarado ng MPD

2 hours ago

Bantay-sarado na ng buong Manila Police District (MPD) ang mga lagusan o boundaries palabas at papasok ng Maynila matapos isailalim ang National Capital Region sa modified enhanced community quarantine (MECQ).

Mahigpit na rin sa mga itinalagang checkpoint kung saan ang mga motorista na walang maipakitang quarantine pass ay hindi pinapayagang makalusot o makapasok sa Maynila.

Ang ginagawang paghihigpit ay upang makabawas na rin sa pagbugso ng tao sa lansangan na dahilan ng mabilis na transmission ng virus na COVID-19.

Kausnod na rin ito sa naging pakiusap at kahilingan ng medical frontliners kay Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng “time-out” upang sa kahit papaaano ay mabawasan at ma-decongest ang pagdami ng COVID-19 patient at kung hindi man at mapabagal ang pagtaas ng kaso sa bansa.

Ang NCR at ilang karating probinsya tulad ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal na isinailalim muli sa MECQ na angsimula ngayong Agosto 4 at magtatagal nang hanggang Agosto 18. Jocelyn Tabangcura-Domenden