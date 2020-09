Mga gawain ng MM vs COVID-19 pinahahalagahan ni Olivarez

Manila, Philippines – Sinisi ni Vice President at opposition leader Leni Robredo ang mga nasa likod ng hindi pabor sa prangkisa ng ABS-CBN workers sa pagdurusa ngayon ng mga manggagawa at manonood.

“Papaano na kaya ngayon na wala nang makakarating sa kanila? Hindi man lng ito naisip noong mga bumoto laban doon sa pag-e-extend ng pragkisa?” aniya.

“Parang kung galit sila sa may-ari, hindi nila naisip iyong mga tao na nasa malalayong lugar, na ito lang iyong source, parang ito lang iyong koneksyon nila to the outside world,” saad pa ni Robredo.

Kasama na ritong binanggit ng bise ang kapwa niya Bicolano na apektado sa pagsasara ng network. RNT/FGDC