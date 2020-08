Mga gurong may COVID-19, sagot ng PhilHealth

Manila, Philippines – Ipinauubaya na ng Department of Justice (DOJ) sa National Bureau of Investigation (NBI) ang imbestigasyon at pagtukoy sa pagkakilanlan ng isang lalaki natagpuang patay sa Novaliches, Quezon City noong Lunes ng madaling araw.

Sinasabi kasi na si Anak-pawis at NDFP Consultant Randall “ka Randy” Echanis ang nasabing lalaki ngunit giit naman ng Quezon City Police na hindi si Echanis ang bangkay kundi si Manuel Santiago base na rin sa nakuhang identification card.

“I will refer the question of identity re Echanis to the NBI forensic investigation division,” ayon kay Justice Secretary Menardo Guevarra.

Sinabi naman ni Usec Markk Perete, spokesman ng DOJ na mainam na magsagawa ng forensic examination ang mga eksperto sa NBI dahil sa kinukuwestiyon ang pagkakakilalan sa bikima.

Una nang sinabi ni QCPD Director P/Brig General Ronnie Montejo na hindi si Echanis ang napatay at taliwas ito sa sinasabi ng mga iba’t-ibang militante grupo partikular na ang Anakpawis partylist na siyang unang nagkumpirma na ang mataas na lider ng NDFP ang pinaslang.

Ayon pa kay Montejo, kamukha lamang ng ni Ehnais ang natagpuang patay dahil kung pagbabasehan ang imbestigasyon ng QCPD Police Station 4 at Criminal Investigastion and Detection Unit (CIDU) ay nakilalang si Santiago ang napatay base na rin sa nakuhang identification card habang ang kasama naman nito na pinatay din ay si Louie Tagapia.

Kaugnay sa kasong ito, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya kung saan hanggang ngayon na pilit kinukuha ng pamilya ang labi ni Echanis sa punerarya sa Quezon City ay hindi pa rin kinukumpirma ng QCPD police na si Ecjanis nga ang napaslang nitong Agosto 10 sa Unit J at K apartment na matatagpuan sa No. 14 Petronian Street, Barangay Nova Proper, Novaliches, Q.C.

Nauna nang kinumpirma ni Anakpawis Rep. Ariel Casilao na si Echanis na tumayong chairman nila at deputy secretary general ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) at 3rd nominee ng Anakpawis noong 2010 elections ang isa sa pinaslang sa apartment nito sa Novaliches Q.C.

Sa nangyaring ito, mariing kinondena ng ibat-ibang militanteng grupo ang ginawang pagpatay samataas na lider ng NDFP.

Natagpuang duguan si Echanis habang nakahiga sa folding bed dahil sa dami ng saksak na tinamo nito sa katawan.

Sinasabing 5 lalalakigan ang may kagagawan sa pagpaslang kay Echanis. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)