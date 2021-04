Mga pampublikong sasakyan sinita ng IACT sa paglabag sa health protocols

ng riding in tandem habang sakay ng kaniyang minamanehong tricycle sa Quezon City nitong Linggo ng gabi.

MANILA, Philippines – Patay ang presidente g Payatas Tricycle Operator and Drivers Association (PATODA) matapos pagbabarilin

Ang biktima ay kinilalang si Rogelio Macapanas, 51, may asawa, tubong Eastern Samar at residente ng No. 40 Daisy St., Barangay Payatas, Q.C.