Mga sangkot sa DPWH scam pangalanan-Sotto

Manila, Philippines – Nanawagan si Senate President Vicente Sotto III sa Presidential Anti-Corruption Commission na pangalanan ang mga indibidwal na sangkot sa umano’y korapsyon sa Department of Public Works and Highways. “Kailangang ilabas natin, patunayan natin, sino-sino ‘yung mga contractor, sino ‘yung mga congressman, sino ‘yung mga senator, legislator, kahit sino pa, or Cabinet member, kahit sino, ilabas natin,” pahayag ni Sotto sa panayam ng media. Aniya, dapat pangalanan at magpakita ng ebidensya ang PACC para hindi magalit ang ibang nadadawit na wala namang kinalaman sa iregularidad at lahat ay pinaghihinalaan. Nauna rito, sinabi ni PACC Commissioner Greco Belgica na may ilang kongresista na nambu-bully sa DPWH district engineers at nakikipagkutsabahan sa ilang mambabatas, kontraktor at district engineer. Gayunman, isusumite ng PACC ang kanilang report kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa kinauukulang ahensya para sa kaukulang imbestigasyon. “Ang iniimbestigahan kasi namin ay DPWH pero hindi naman kami puwedeng magbulag-bulagan sa mga nakikita namin,” aniya pa. Subalit sinabi ni Sotto na hindi matitigil ang naturang korapsyon kung hindi mailalantad ang kanilang mga pagkakakilanlan. “‘Yung may mga ebidensya, ilabas para pinakamaganda. At imbitahan natin ‘yung mga dapat na imbestigahan,” dagdag pa nito. Matatandaan na hiniling din ni House committee on public accounts chair Mike Defensor sa PACC na pangalanan ang mga isinasangkot sa anomalya subalit tumanggi si Belgica. RNT