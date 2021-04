Mga tauhan ng Korte Suprema pinag-iingat sa mga pulahan na may katungkulan

MANILA, Philippines – Naniniwala si dating Senate Presidente Juan Ponce enrile na ang susi para maresolba ang problema sa COVID-19 ay hindi ang gobyerno kundi sa tao o mamamayan.

Sinabi ni Enrile sa media forum ng Balitaan sa Maynila na sa kanyang obserbasyon, wala namang problema sa paghawak ng gobyerno sa pandemya

“ Considering resources supplies ,facilities, personnel at iba pang pangangailangan, hospital capacities ., eh they are laboring under difficult situation ,why? because the key to solve the problem is not the government , it’s the people”, ayon pa sa senador.

Paliwanag ni Enrile, kung ang mga tao ay may survival instinct para protektahan ang kanilang sarili at pamilya, hindi na kailangan ng bakuna o nang gobyerno.

“This country went through many of this , and our people survive without all of this things going on, cholera, malaria , dysentery ,andyan na lahat yan”, ayon pa sa sendor.

“ Ngayon natataranta tayo, first of all …more than 100 million people, head capacity hospital not enough in a pandemic like this.”dagdag pa nito.

Ayon pa sa sendor, dapat ang mga tao ay makipagtulongan sa gobyerno dahil wala aniyang magagawa ang gobyerno kung hindi makikipagtulongan ang mga tao.

“Kung sumusunod sila sa minimum public health standards gaya ng face mask, face shiels, distancing, wash your hands o take a bath , I don’t think they would be so much problem of transmission” dagdag pa ng senador.

Aniya kapag hindi sumunod sa patakaran at hindi nag-iingat at ang dating kinaugalian ay ginagawa pa rin ang panganib ng transmission ay lagging nariyan , maaring sa kapitbahay at sa buong bansa.

“If we take care, obey the rules…we do not need government”, diin pa ni Enrile.

Inihalimbawa rin ng senador ang kanyang sarili na sa edad na 98 ay hindi naman siya tinatamaan ng sakit dahil lagi siyang sumusunod sa mga patakaran.

Kapag aasa lamang aniya ang mga tao sa gobyerno ay hindi sapat ang resources at kakayahan kaya kailangan maging self reliant na may katuturan. Jocelyn Tabangcura-Domenden